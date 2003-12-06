Компонент для работы со звуком

Требуется разработать компонент, который может управлять воспроизведением звуковых файлов.

Основное требования к функциональности:

- возможность изменять скорость воспроизведения

- возможность резать на куски некий звуковой файл (записывать части)

- запись с микрофона.

Язык любой. Платформа Windows98 и Выше. Звуковая карта - чтобы работал на любой.

В данной области я не сильно разбираюсь, потребуется помощь в боолее детальной формулировке требований и ограничений с точки зрения:

- поддерживаемых форматов файлов (кодеки и все из этой оперы)

- возможные источники для записи звука в файл.

- что будет сделано стандартным образом, а что потребуется запрограммировать.

Исходя из составленной спецификации определим сумму проекта окончательно.