Необходимо разработать ActiveX компонент, аналогичный fotki.com, для загрузки неограниченного количества файлов на сервер через HTTP. Также требуется создание DLL на стороне сервера для получения и размещения загруженных файлов в каталогах. Файлы могут иметь любой размер и количество, включая большие объёмы данных.
1с -настройка
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