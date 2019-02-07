Собственно, сабж, для 3D печати (stl + исходники)
3D-графика9 заявок
Закрыт
3 года назад
Собственно, сабж, для 3D печати (stl + исходники)
Интерфейс: одно окно с кнопкой START/STOP по центру, 4 поля для ввода чисел (по углам), 2 поля для выбора пути к файлу mp3 на устройстве (над и под кнопкой соответственно) Данные: до нажатия кнопки можно изменить числовые значения ...
Нужна 3D модель серёжек. Высота - 12 мм, минимальная толщина стенки - 0, 7 мм, остальное - пропорционально рисунку. Замок, камень и каст можно не рисовать, тольковосьмёркообразную "ракушку". На выходе необходим STL + файл в исходном ...
Нужна 3D модель крыла как на картинке. Примерный размер 30 мм. Толщина - около 5 мм (самая толстая часть - у основания крыла, где изгиб). Цвета не важны. Крыло должно быть плоским (будет использоваться как ...