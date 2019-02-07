Интерфейс: одно окно с кнопкой START/STOP по центру, 4 поля для ввода чисел (по углам), 2 поля для выбора пути к файлу mp3 на устройстве (над и под кнопкой соответственно) Данные: до нажатия кнопки можно изменить числовые значения ...