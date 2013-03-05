Необходимо сделать редизайн анкеты СТО. Это документ, который заполняется при общении с клиентом. Текущий вариант во вложении. Нужно добавить новые пункты, перегруппировать старые и добавить несколько графических элементов. Все это будет указано в ТЗ. Макет ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Верстка полиграфии16 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо перенести сайт с Bitrix на Wordpress, дизайн оставить прежний. Плюс немного переверстать страницы, добавив несколько блоков. Адрес текущего сайта www.lovedok.ru. Ненужный функционал, вроде регистрации на сайте - убрать.HTML-верстка10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
На основе готового дизайна сделать сайт: - сверстать - натянуть его на движок - запрограммировать работу кнопокHTML-верстка15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
Нужно сверстать одностраничный сайт и запрограммировать работу кнопок (одинковая всплывающая форма) и счетчиков обратного отсчета. См. вложение. Исходник макета в PSDHTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужно сделать дизайн одностраничного сайта по готовому макету (см. вложение). Нужно его причесать и довести до ума. Сверстать Запрограммировать работу кнопок и всплывающих формДизайн сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
12 лет назад
Прекрасный заказчик: всегда на связи, быстрая оплата, никакой суеты. Рекомендую!
Ответный отзыв
Благодарю, Светлана! Сайт был сверстан оперативно и в срок. Все замечания и пожелания были учтены.