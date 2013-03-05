evpopov

Егор evpopov

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Сделать редизайн анкеты 2 листа А4

    Необходимо сделать редизайн анкеты СТО. Это документ, который заполняется при общении с клиентом. Текущий вариант во вложении. Нужно добавить новые пункты, перегруппировать старые и добавить несколько графических элементов. Все это будет указано в ТЗ. Макет ...

    Верстка полиграфии16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенос сайта с Bitrix на Wordpress

    Необходимо перенести сайт с Bitrix на Wordpress, дизайн оставить прежний. Плюс немного переверстать страницы, добавив несколько блоков. Адрес текущего сайта www.lovedok.ru. Ненужный функционал, вроде регистрации на сайте - убрать.

    WordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Sagaida
Тест 
32 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-2)
$20
10 баллов
12 лет назад
Верстка и программирование одностраничника
Прекрасный заказчик: всегда на связи, быстрая оплата, никакой суеты. Рекомендую!
Благодарю, Светлана! Сайт был сверстан оперативно и в срок. Все замечания и пожелания были учтены.
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