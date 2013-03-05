Необходимо сделать редизайн анкеты СТО. Это документ, который заполняется при общении с клиентом. Текущий вариант во вложении. Нужно добавить новые пункты, перегруппировать старые и добавить несколько графических элементов. Все это будет указано в ТЗ. Макет ...