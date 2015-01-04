SEO оптимизатор

Занимаюсь продвижением с 2012 года.

1. Опыт работы в средствах аналитики Google и Yandex. Составление отчетов продвижения, понимание показателей средств аналитики.

2. Опыт работы с биржами ссылок (Sape, Gogetlinks, Rotapost и т.д.) подбор площадок, составление ссылочного окружения .

3. Знания основ по внутренней оптимизации (Мета – теги, склейка зеркал, робот.тхт, сайт мап, перелинковка и др.)

4. Составление тех.задания,Чек листа на оптимизацию, Свой удаленный копирайт. Анализ сайта.

5. Создаю сайты на Joomla + VirtueMart.

6. Есть ООО для работы с ЮР.Лицами

7. Работаю в программах

KeyCollector.exe - сбор семантического ядра

FastTrust.exe - чистка ссылочного окружения

Screaming Frog SEO Spider - для внутренней оптимизации

http://nalogi116.ru/

http://likeavto.com/

http://meat-tatarstan.ru/

http://artehn.ru/