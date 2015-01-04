SEO оптимизатор
Занимаюсь продвижением с 2012 года.
1. Опыт работы в средствах аналитики Google и Yandex. Составление отчетов продвижения, понимание показателей средств аналитики.
2. Опыт работы с биржами ссылок (Sape, Gogetlinks, Rotapost и т.д.) подбор площадок, составление ссылочного окружения .
3. Знания основ по внутренней оптимизации (Мета – теги, склейка зеркал, робот.тхт, сайт мап, перелинковка и др.)
4. Составление тех.задания,Чек листа на оптимизацию, Свой удаленный копирайт. Анализ сайта.
5. Создаю сайты на Joomla + VirtueMart.
6. Есть ООО для работы с ЮР.Лицами
7. Работаю в программах
KeyCollector.exe - сбор семантического ядра
FastTrust.exe - чистка ссылочного окружения
Screaming Frog SEO Spider - для внутренней оптимизации
Действие аккаунта приостановлено!
Поисковые системы (SEO)
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