farida1990

АЭРОГРАФИЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ; РЕАЛИСТИЧНЫЕ ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. СМОТРИТЕ ПОРТФОЛИО. ЖДУ ВАШИХ ЗАКАЗОВ !!!

Работаю с графическими рисунками(простой карандаш,пастель), интерьерной аэрографией, чертежами,( эскизные проекты домов,интерьеров,коммуникаций и т.п., технические чертежи). Работаю в 3D Max +Vray, AutoCAD, ArchiCAD, Adobe Photoshop (владею планшеткой),Woody(программа черчения корпусной мебели),изучаюCorel Draw,а так же делаю чертежи от руки и отлично рисую .Хорошо владею английским языком, прекрасно знаю компьютер. Работу выполняю тщательно и

аккуратно. Привык доводить начатое до конца, достигать желаемого результата.

Имею огромное желание получать новые знания и навыки.

Контактная информация: тел.: +7(965) 108-55-79 e-mail: [email protected]