filippmalina

Требуется специалист, который локализует, зальет на хостинг, переведет и отладит все баги темы для WordPress http://wpshower.com/free-wordpress-themes/imbalance-free-wordpress-theme/) Плюс интегрирует несколько несложных виджетов. Если у вас в портфолио есть примеры на данную тему – отлично, если нет ...