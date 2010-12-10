filippmalina

Господа разработчики. Для шопинг-проекта, на котором размещены разные товары из разных инет-магазинов требуется создать универсальную систему регистрации для интеграции в интернет-магазины (Регистрационня форма на стороннем сайте, которая сразу бы перекидывала в систему регистрационную форму покупки ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Для женского шопинг-проекта требуется отрисовать несколько фоновых иллюстраций (подложек) для существующего шопинг-сервиса http://www.starlook.ru/seteditor/add (раздел Фон) Также для новой версии сайта нужно отрисовать некоторое количество иконок + креативных иллюстраций для разных разделов сайта. Подробное ТЗ вышлю ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется специалист, который локализует, зальет на хостинг, переведет и отладит все баги темы для WordPress http://wpshower.com/free-wordpress-themes/imbalance-free-wordpress-theme/) Плюс интегрирует несколько несложных виджетов. Если у вас в портфолио есть примеры на данную тему – отлично, если нет ...Хостинг6 заявокЗакрыт14 лет назад
Господа, требуется адаптировать и полностью отладить тему для Joomla 1. Закинуть на хостинг движек Joomla 2. Адаптировать существующую тему ( http://www.qoodo.ru/templates-joomla/templates-joomlaxtc/1704-ecospa.html ) по ТЗ 3. Адаптировать и русифицировать компонент Appointment ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Господа, требуется "под ключ" сделать сайт (дизайн+все настройки) приблизительно такого вида viewonfashion. com Обязательные требования: 1. Минималистичный дизайн 2. Верстка и рубрикатор, как в примере ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт14 лет назад