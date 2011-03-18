finsk100

Сергей Бережной finsk100

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сверстать макеты

    Сверстать макеты и одеть на последнюю версию wordpress. Необходимо сверстать макеты, которые лежат в документах , и одеть на последнюю версию wordpress следующие страницы. Установить плагин NextGEN Gallery и прикрутить его к портфолио. ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевести изображение в вектор

    Необходимо трассировать изображение — little-fairy-princess-001.jpg. Перевести в цвет это изображение. В данном изображении нехватает нормальной улыбки и глаз. Для примера использовать изображения : stock-vector-little-fairy-ballerina-sitting-002.jpg 7102075-little-fairy-003.jpg ...

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • 2 статьи для сайта

    Необходимо написать 2 статьи на тему алкоголизма. Каждая статья по 1200-1500 тыс. знаков. Статьи должны быть оптимизированы под ключевые слова кодирование алкоголизма, лечение алкоголизма, алкогольная зависимость. Также статьи должны быть уникальными.(статьи должны ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$7
10 баллов
14 лет назад
2 статьи для сайта
Отличный заказчик. Чёткое ТЗ, своевременная оплата и максимальная доброжелательность. было очень интересно сотрудничать:)
Алла очень быстро выполнила работу, я даже и не ожидал, что так быстро. А главное, что все точно так, как мне требовалось! Приятно работать с профессионалами!
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