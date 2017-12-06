Очень приятно сотрудничать с Ольгой! У Ольги есть уровень, который она хочет видеть при выполнении работы исполнителя. Были предоставлены качественные макеты, точные требования и четкие ответы на вопросы! Оплата, как и было оговорено - точно в срок. А что еще нужно для хорошей и плодотворной работы? Буду рад дальнейшему сотрудничеству!