Здравствуйте. Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости и по работам. Насколько я понимаю нам нужен будет 1С-Битрикс: Информационный портал. Все ли по функционалу там будет, или нужно будет что-то допиливать? Сейчас интересует именно программинг, понятно, что верстка и ...
- Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт5 лет назад
Для создания новостного портала требуется программист на NetCat.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Адаптивная верстка на бутстрап для интернет-магазина.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте. Нам необходимо: [list][*]поправить верстку в соответствии с дизайном для главной страницы [*]сверстать с нуля 7 страниц+сделать интеграцию с wordpress [*]поправить верстку для 5 страниц (они однотипные, можно считать как 2, только выводится информация из разных разделов)+сделать интеграцию ...HTML-верстка24 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Основные цвета - красный, черный. Можно использовать дополнительные (например, синий). Оформление cайта должно быть выполнено в современном стиле и удобным для использования на мобильных устройствах. Дизайн cайта должен быть консервативным, лаконичным и в то же время выглядеть ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Нужно разработать дизайн для главной страницы портала. Победитель продолжит работу с остальными страницами, их порядка 20. Основные цвета - красный, черный. Можно использовать дополнительные (например, синий). Оформление cайта должно быть выполнено в современном стиле и удобным для ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад