fisafel

Ольга Иванова fisafel

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Новостной портал на 1С-Битрикс: Управление сайтом

    Здравствуйте. Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости и по работам.  Насколько я понимаю нам нужен будет 1С-Битрикс: Информационный портал. Все ли по функционалу там будет, или нужно будет что-то допиливать? Сейчас интересует именно программинг, понятно, что верстка и ...

    Битрикс1С-Битрикс
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Адаптивная верстка+интеграция с Wordpress

    Здравствуйте. Нам необходимо: [list][*]поправить верстку в соответствии с дизайном для главной страницы [*]сверстать с нуля 7 страниц+сделать интеграцию с wordpress [*]поправить верстку для 5 страниц (они однотипные, можно считать как 2, только выводится информация из разных разделов)+сделать интеграцию ...

    WordPress
    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн для главной страницы портала

    $50

    Основные цвета - красный, черный. Можно использовать дополнительные (например, синий). Оформление cайта должно быть выполнено в современном стиле и удобным для использования на мобильных устройствах. Дизайн cайта должен быть консервативным, лаконичным и в то же время выглядеть ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн для главной страницы портала

    $50

    Нужно разработать дизайн для главной страницы портала. Победитель продолжит работу с остальными страницами, их порядка 20. Основные цвета - красный, черный. Можно использовать дополнительные (например, синий). Оформление cайта должно быть выполнено в современном стиле и удобным для ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Artegio
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Дизайн для главной страницы портала
Приятный заказчик с интересными проектами. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
Огромное спасибо за проделанную работу! Дмитрий оперативно выполняет задачи, всегда на связи, очень быстро вносит правки. Отвечает на все возникающие вопросы и умеет находить решение в спорных ситуациях с элементами дизайна. Очень рекомендую и планирую дальнейшее сотрудничество. Спасибо за терпение и отзывчивость!
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PriVaVe
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Верстка 4 страниц для интернет-магазина.
Очень приятно сотрудничать с Ольгой! У Ольги есть уровень, который она хочет видеть при выполнении работы исполнителя. Были предоставлены качественные макеты, точные требования и четкие ответы на вопросы! Оплата, как и было оговорено - точно в срок. А что еще нужно для хорошей и плодотворной работы? Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Очень долго искали верстальщика, и вот удалось поработать с Валерием. Очень рекомендую! Сроки, качество - все на отличном уровне! Валерий всегда на связи, готов ответить на все возникающие вопросы и терпеливо вносит необходимые правки. :)
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blvck-
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Дизайн для главной страницы портала
Ольга была постоянно на связи, подсказывала по текущим моментам, и максимально кооперировала при необходимости. Всем настоятельно рекомендую сотрудничество с профессиональным заказчиком!
Очень понравилось работать с Евгением, всегда на связи, доброжелателен, перед началом работу задал всевозможные вопросы, которые необходимы были для работы. :) Был также предоставлен вариант для мобильной версии, что раньше редко дизайнеры делали :) Спасибо за работу!
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