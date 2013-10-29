forest01

Дмитрий forest01

 
52 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Кнопка обратный звонок, расположение элементов, письмо-заказ

    1) Сделать кнопку «позвонить нам бесплатно» / «обратный звонок с сайта» с уведомлением по СМС. Ниже внешний вид кнопок, которые привлеки наше внимание. Можете предложить свои варианты. 2) Откорректировать расположение элементов на странице, добавить ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Консультации по СЕО

    1) Нужна консультация по сео. Проблема в следующем: были созданы страницы сайта для разных регионов. А яндекс определил их как дубли, хотя там есть рисунки и блоки одинаковые, но закрытые от ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить мелкие недочёты интернет-магазина.

    Нужно исправление недочётов интернет-магазина. Joomla! 2.5.11 VirtueMart 2.0.22c Например: -отладить механизм заказа и оповещения о заказе; -отладить механизм регистрации и оповещения о регистрации; …и тому подобное. Подробно в тех ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение сайта в яндекс, гугл.

    Продвинуть сайт dzhen.ru в ТОП 3 в яндексе и(или) гугле, варианты (обсуждаются): 1) По Москве и области (цена продвижения/удержания в месяц); 2) По Уральскому федеральному округу (цена продвижения/удержания в месяц); 3) Свердловская, ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад