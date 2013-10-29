1) Сделать кнопку «позвонить нам бесплатно» / «обратный звонок с сайта» с уведомлением по СМС. Ниже внешний вид кнопок, которые привлеки наше внимание. Можете предложить свои варианты. 2) Откорректировать расположение элементов на странице, добавить ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Интернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
1) Нужна консультация по сео. Проблема в следующем: были созданы страницы сайта для разных регионов. А яндекс определил их как дубли, хотя там есть рисунки и блоки одинаковые, но закрытые от ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно исправление недочётов интернет-магазина. Joomla! 2.5.11 VirtueMart 2.0.22c Например: -отладить механизм заказа и оповещения о заказе; -отладить механизм регистрации и оповещения о регистрации; …и тому подобное. Подробно в тех ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Продвинуть сайт dzhen.ru в ТОП 3 в яндексе и(или) гугле, варианты (обсуждаются): 1) По Москве и области (цена продвижения/удержания в месяц); 2) По Уральскому федеральному округу (цена продвижения/удержания в месяц); 3) Свердловская, ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт12 лет назад