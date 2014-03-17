fossaq

Андрей fossaq

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$350
10 баллов
11 лет назад
Создать дизайн для сайта
Очень довольны сотрудничеством. Техническое задание предельно ясное, Андрей всегда на связи и готов ответить на возникнувшие вопросы. Оплата четко в указанные сроки. Очень приятный и компетентный человек! Perfecto Web рекомендует!
Хочу сказать большое спасибо данной команде профессионалов. Заказывал дизайн под женский сайт и интернет магазин. Были учтены все мои нюансы, проработаны все мелочи, о которых я говорил. Из плюсов хочу отметить серьезный и ответственный подход к работе, оперативные ответы, терпение, чтение моих мыслей по поводу того, что я хочу. Очень рад, что доверил создание дизайна Вам ребята, дизайн получился именно такой, какой я хотел. Определенно 10 баллов из 10! Всем, кто хочет доверить свой проект экспертам своего дела, рекомендую команду Perfecto Web. Спасибо огромное за Ваш труд! Определенно в будущем буду обращаться именно к Вам! Еще раз спасибо!
Ответный отзыв