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10 баллов
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Очень довольны сотрудничеством. Техническое задание предельно ясное, Андрей всегда на связи и готов ответить на возникнувшие вопросы. Оплата четко в указанные сроки. Очень приятный и компетентный человек! Perfecto Web рекомендует!
Ответный отзыв
Хочу сказать большое спасибо данной команде профессионалов. Заказывал дизайн под женский сайт и интернет магазин. Были учтены все мои нюансы, проработаны все мелочи, о которых я говорил. Из плюсов хочу отметить серьезный и ответственный подход к работе, оперативные ответы, терпение, чтение моих мыслей по поводу того, что я хочу. Очень рад, что доверил создание дизайна Вам ребята, дизайн получился именно такой, какой я хотел. Определенно 10 баллов из 10! Всем, кто хочет доверить свой проект экспертам своего дела, рекомендую команду Perfecto Web. Спасибо огромное за Ваш труд! Определенно в будущем буду обращаться именно к Вам! Еще раз спасибо!