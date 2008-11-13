foter

Максим Иванов foter

 
42 года
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Vikkki
Org 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов(-4)
$50
10 баллов
15 лет назад
Диз для Joomla
Отличный заказчик! Точное ТЗ! Правильная постановка задач! Своевременная оплата! Вообщем рекомендую всем!
Очень понравилось работать. Мы получили именно то, что хотели и в кратчайший срок. Рекомендуем!
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