$50
Здравствуйте! Нужен диз для движка Joomla. Сайт для ателье моды. Примерно такой как на сайте joostina.ru
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
15 лет назад
Здравствуйте! Нужен диз для движка Joomla. Сайт для ателье моды. Примерно такой как на сайте joostina.ru
Нужен диз для рекламного агенства (JOOMLA) Небольшой сайт-визитка.
Раскрутить сайт www. amoralno.com до 1000 уникальных пользователей в сутки
Нужен скрипт партнерки как на http://www.sms-script.ru/
Для организации фотостока нужно привязать сервис XL traf - Платформа партнерских программ xltraf.com/ к движку фотогаллереи Coppermine или написать движок как на my-photo.ru (или похожий движок, где пользователь может создать свои альбомы) Доступ к альбому других ...
Нужен движок фотогалереи как на my-photo.ru