Необходимо добавить в группу друзей: https://vk.com/45kalibrrr Стоимость 500 - реальных ? Стоимость 1000 - 50/50 (реал/бот) - ?
Действие аккаунта приостановлено!
- $30Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо создавать флеш баннеры с качественным оформлением. Ответственный человек, знающий все аспекты правильного создания флеш-баннеров.Баннеры15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Создание 3D- моделей магазинов. Нужен ответственный человек, будут поступать постоянные задачи, выполнение в поставленные сроки.3D-графика12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Задача: написание сообщений, участие в обсуждениях форума компании Фото Плюс: http://www.fotoplus.su/forum/ Нам необходимо неограниченное кол-во участников форума - с различными учетными записями. Оплата за работу: 1000 зпб - 30 руб.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Задача: Рассылка приглашений на вступление в группы VK и FB. Цель: Увеличение участников сообществ. Сообщества: https://vk.com/club_fotoplus https://www.facebook.com/fotoplus.ruСоциальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт9 лет назад