fotoplus

Кристина Балинская fotoplus

 
33 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание флеш-баннеров

    $50

    Необходимо создавать флеш баннеры с качественным оформлением. Ответственный человек, знающий все аспекты правильного создания флеш-баннеров.

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ведение форума

    $500

    Задача: написание сообщений, участие в обсуждениях форума компании Фото Плюс: http://www.fotoplus.su/forum/ Нам необходимо неограниченное кол-во участников форума - с различными учетными записями. Оплата за работу: 1000 зпб - 30 руб.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад