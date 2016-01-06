Добрый день. Ищу разработчика на ReactNative в команду по моб. приложению. Приложение уже есть на площадках, теперь предстоит постоянная работа над поддержкой и улучшениями функционала. Приложение кроссплатформенное, представляет собой украинскую соц. сеть для женщин/мамочек. Бэкенд написан на laravel. В ...