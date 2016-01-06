freemiumD

Дмитрий Фримиум freemiumD

 
28 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • React Native разработчик

    Добрый день. Ищу разработчика на ReactNative в команду по моб. приложению. Приложение уже есть на площадках, теперь предстоит постоянная работа над поддержкой и улучшениями функционала. Приложение кроссплатформенное, представляет собой украинскую соц. сеть для женщин/мамочек. Бэкенд написан на laravel. В ...

    LaravelReact NativeReact.js
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Доработать гибридное моб приложение (React Native)

    $200

    Добрый день. Необходимо доделать моб приложение для малой авиации. Приложение закончено на 80% процентов. Язык реализации: React native, JavaScript, Firebase Краткое описание сути приложения. Это приложение разрабатывается для владельцев судов малой авиации (мелко весовые самолеты). Через него ...

    JavascriptReact NativeFirebaseReact.js
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
ivanoff_
Даниил 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Верстка лендинга на wordpress
Все хорошо. Рекомендую.
Отличный верстальщик, работать с ним было одно удовольствие, уверен не последний раз когда я к нему обращаюсь. Сделал в установленные сроки, без лишних нервов и вопросов. 5+
Ответный отзыв