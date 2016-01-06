Добрый день. Ищу разработчика на ReactNative в команду по моб. приложению. Приложение уже есть на площадках, теперь предстоит постоянная работа над поддержкой и улучшениями функционала. Приложение кроссплатформенное, представляет собой украинскую соц. сеть для женщин/мамочек. Бэкенд написан на laravel. В ...
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$15
выплачено фрилансерам
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- Мобильные приложения6 заявокЗакрытгод назад
- $200
Добрый день. Необходимо доделать моб приложение для малой авиации. Приложение закончено на 80% процентов. Язык реализации: React native, JavaScript, Firebase Краткое описание сути приложения. Это приложение разрабатывается для владельцев судов малой авиации (мелко весовые самолеты). Через него ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день фрилансеры. Ищу человека который в краткие сроки сверстает макет лендинга под платформу WordPress Сам макет: [url=http://4put.ru/pictures/max/1143/3512921.jpg]Макет[/url] Называйте вашу ценуHTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
8 лет назад
Все хорошо. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный верстальщик, работать с ним было одно удовольствие, уверен не последний раз когда я к нему обращаюсь. Сделал в установленные сроки, без лишних нервов и вопросов. 5+