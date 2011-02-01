freshwebsol

Необходимо изменить форму вывода продукции на сайте. Сейчас продукция выводится по разделам, в них подразделы, далее подразделы подразделов и т.д. Выглядит так http://www.veprnn.ru/catalogue/generatori Необходимо сделать так, чтобы в каждом основном разделе(Генераторы, ...