freshwebsol

Сайт osk-online.f152.ru Что нужно сделать: 1) Пользователь заполняет форму и отправляет данные, потом переходит на другую страницу сайта. Нужно сделать так, ...
- HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать плагин для Joomla на основе готового визуального редактора на jquery. Страница с описанием, инструкцией и документацией самого редактора imperavi.com/redactor/ Плагин в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо изменить форму вывода продукции на сайте. Сейчас продукция выводится по разделам, в них подразделы, далее подразделы подразделов и т.д. Выглядит так http://www.veprnn.ru/catalogue/generatori Необходимо сделать так, чтобы в каждом основном разделе(Генераторы, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $20
Имеется скрипт импорта данных из xml в базу virtuemart. Все работает, но на последнем этапе выдает ошибку. Необходимо исправить. Все необходимые доступы предоставлю. Срок выполнения – 1 день.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Имеется интернет-магазин на joomla+virtuemart. В магазине 3 категории товаров - категория_1, категория_2 и категория_3. Приобретать товары могут только зарегистрированные пользователи. Необходимо разделить регистрирующихся пользователей на 3 группы так, чтобы группа_1 видела и могла ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо изменить готовый скрипт xml-импорта под приложенный xml-файл. Скрипт уже есть, он работает, но структура xml-источника немного изменилась, поэтому надо слегка переделать. Прилагаю соответствующие файлы для более четкого представления о сложности работы. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Необходим скрипт импорта товаров из XML-файла, заданной структуры, в Virtuemart. 2 категории товаров, 2 типа товаров с несколькими параметрами. Интересуют сроки и цена вопросаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад