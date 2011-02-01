freshwebsol

Ирина freshwebsol

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
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  • Доработка верстки

    Сайт osk-online.f152.ru Что нужно сделать: 1) Пользователь заполняет форму и отправляет данные, потом переходит на другую страницу сайта. Нужно сделать так, ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Плагин Joomla на основе готового wysiwyg-редактора

    Необходимо написать плагин для Joomla на основе готового визуального редактора на jquery. Страница с описанием, инструкцией и документацией самого редактора imperavi.com/redactor/ Плагин в ...

    JoomlajQuery
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изменить форму вывода продукции на сайте, Drupal

    Необходимо изменить форму вывода продукции на сайте. Сейчас продукция выводится по разделам, в них подразделы, далее подразделы подразделов и т.д. Выглядит так http://www.veprnn.ru/catalogue/generatori Необходимо сделать так, чтобы в каждом основном разделе(Генераторы, ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать интернет-магазин на joomla+virtuemart

    $100

    Имеется интернет-магазин на joomla+virtuemart. В магазине 3 категории товаров - категория_1, категория_2 и категория_3. Приобретать товары могут только зарегистрированные пользователи. Необходимо разделить регистрирующихся пользователей на 3 группы так, чтобы группа_1 видела и могла ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Изменить готовый скрипт xml-импорта joomla1.5

    $50

    Необходимо изменить готовый скрипт xml-импорта под приложенный xml-файл. Скрипт уже есть, он работает, но структура xml-источника немного изменилась, поэтому надо слегка переделать. Прилагаю соответствующие файлы для более четкого представления о сложности работы. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Импорт из XML в Virtuemart 1.1.5

    $100

    Необходим скрипт импорта товаров из XML-файла, заданной структуры, в Virtuemart. 2 категории товаров, 2 типа товаров с несколькими параметрами. Интересуют сроки и цена вопроса

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

MotovYurii
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов
$30
10 баллов
14 лет назад
Изменить готовый скрипт xml-импорта joomla1.5
Ирина, спасибо за сотрудничество! Было приятно с Вами работать!
Работа выполнена превосходно и в срок! С ним приятно работать! Всем рекомендую!
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