Fun Bakers Studio - we bake fun (obviously)

Студия Fun Bakers работает над атмосферным детективным приключением с механикой шагомера.

Мы умеем прототипировать нестандартные идеи, рисовать и работать со звуком. Также мы разбираемся в управлении, локализации, финансах и маркетинге, регулярно ездим на Gamescom, Devgamm и Casual Connect, и хорошо говорим по-английски.

Мы ищем талантливых художников и программистов, которые хотят делать оригинальные игры.