funbakers

Демид Тишин funbakers

 
39 летРоссия/Самара
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Fun Bakers Studio - we bake fun (obviously)

Студия Fun Bakers работает над атмосферным детективным приключением с механикой шагомера. 

Мы умеем прототипировать нестандартные идеи, рисовать и работать со звуком. Также мы разбираемся в управлении, локализации, финансах и маркетинге, регулярно ездим на Gamescom, Devgamm и Casual Connect, и хорошо говорим по-английски. 

Мы ищем талантливых художников и программистов, которые хотят делать оригинальные игры.

  • Демо версия игры на Unity для iOS и Android

    Задание: Сделать демо-версию игры на Unity для iOS и Android. Игра представляет собой интерактивный детектив с возможностью выбора ответа и ветви нелинейного сюжета. Особенностью игры является глубокое аудио-погружение (binaural sound effects) и механика подсчета шагов игрока ...

    AndroidiOSUnity
    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Game UX design

    Our current task: Creating game interface for a demo of the detective quest for mobile devices in Victorian Gothic style.  Early concept video vimeo.com/145615342 Текущая задача: Разработка игрового интерфейса для демо-версии игры для мобильных устройств. Детективный квест в ...

    Дизайн интерфейсов и игр3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад