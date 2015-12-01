Задание: Сделать демо-версию игры на Unity для iOS и Android. Игра представляет собой интерактивный детектив с возможностью выбора ответа и ветви нелинейного сюжета. Особенностью игры является глубокое аудио-погружение (binaural sound effects) и механика подсчета шагов игрока ...
Fun Bakers Studio - we bake fun (obviously)
Студия Fun Bakers работает над атмосферным детективным приключением с механикой шагомера.
Мы умеем прототипировать нестандартные идеи, рисовать и работать со звуком. Также мы разбираемся в управлении, локализации, финансах и маркетинге, регулярно ездим на Gamescom, Devgamm и Casual Connect, и хорошо говорим по-английски.
Мы ищем талантливых художников и программистов, которые хотят делать оригинальные игры.
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- Разработка игр5 заявокЗакрыт8 лет назад
Our current task: Creating game interface for a demo of the detective quest for mobile devices in Victorian Gothic style. Early concept video vimeo.com/145615342 Текущая задача: Разработка игрового интерфейса для демо-версии игры для мобильных устройств. Детективный квест в ...Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт8 лет назад