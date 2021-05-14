Задача: создать калькуляторы, согласно формулам и условиям, оформить согласно теме и добавить на сайт (есть пример на сайте одного калькулятора - https://alfateh.su/arenda-krupnoshhitovoi-opalubki/#callc), установить надписи на русском. Необходимо сделать 4 калькулятора для 4-х продуктов + несколько ...
Заказы по созданию сайтов, СЕО, контексту, копирайтингу
Работаю Маркетологом более 6 лет, веду несколько фирм. Часто появляется необходимость в создании сайтов, продвижении сайтов, контекстной и таргетированной рекламе, копирайтингу, дизайну. Буду рад сработаться с профессиональными исполнителями, для которых важно качество своей работы.
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- $35Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $280
Сама по себе задача достаточно простая – создать сайт-визитку по тематики фитнес студии. Но для меня важны технические аспекты сайта, качественная проработка оформления, высокая скорость загрузки сайта и адаптивность. ...Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт4 года назад