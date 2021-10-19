Требуется верстка главной страницы. Макет в Иллюстраторе. Js для счетчика есть. Требования: sass(scss), jQuery.
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- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт2 года назад
Вы смогли бы взяться за верстку пока одной страницы? Прилагаю для ознакомления: 1. Preview в png, но дизайнер может предоставить в формате Adobe Illustrator. Хотя могу спросить другой. ( на всякий случай, Javascript для модуля обратного счета ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт2 года назад
Вы смогли бы взяться за верстку пока одной страницы, Прилагаю для ознакомления: 1. Preview в png, но дизайнер может предоставить в формате Adobe Illustrator. Хотя могу спросить другой. ( на всякий случай, Javascript для модуля обратного счета ...HTML-верстканет заявокЗакрыт2 года назад
Вы смогли бы взяться за верстку пока одной страницы. Прилагаю для ознакомления: 1. Preview в png, но дизайнер может предоставить в формате Adobe Illustrator. Хотя могу спросить другой. ( на всякий случай, Javascript для модуля обратного ...HTML-верстканет заявокЗакрыт2 года назад