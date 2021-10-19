gamaliya

Александр gamaliya

 
62 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
gamaliya
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Html верстка

    Вы смогли бы взяться за верстку пока одной страницы?  Прилагаю для ознакомления: 1. Preview в png, но дизайнер может предоставить в формате Adobe Illustrator. Хотя могу спросить другой. ( на всякий случай, Javascript для модуля обратного счета ...

    JavascriptHTMLBootstrapIllustrator
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • HTML верска

    Вы смогли бы взяться за верстку пока одной страницы, Прилагаю для ознакомления: 1. Preview в png, но дизайнер может предоставить в формате Adobe Illustrator. Хотя могу спросить другой. ( на всякий случай, Javascript для модуля обратного счета ...

    JavascriptHTMLBootstrapIllustrator
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Адаптивная верстка

    Вы смогли бы взяться за верстку пока одной страницы. Прилагаю для ознакомления: 1. Preview в png, но дизайнер может предоставить в формате Adobe Illustrator. Хотя могу спросить другой. ( на всякий случай, Javascript для модуля обратного ...

    JavascriptBootstrapIllustrator
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    2 года назад