Опыт работы в сфере IT - 3 года.
Навыки :
LINUX Ubuntu (FTP, APACHE, PROXY, MAIL, NAT , PAT ,VPN, настройка IP-TABLES, настройка рабочих станций Linux , настройка файлового сервера SAMBA, создание меж-сетевых шлюзов, )
MS Windows (настройка AD Windows 2003/2008, серверов печати , VPN-, FILE- , FTP- , WEB - , PROXY- сервера, помощь в настройке клиентских станций , настройка централизованного, антивирусного обеспечения )
Web-разработка ( Редактирование , администрирование , создание сайта с помощью СMS -Joomla 2.5)
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Системное администрирование
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