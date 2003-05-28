getlion

Евгений getlion

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$190
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Верстка внутренней страницы по макету figma

    $50

    Требуется выполнить HTML-верстку внутренней страницы согласно представленному макету Figma. Важно обеспечить точное соответствие дизайну и адаптивность страницы для различных устройств.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Верстка внутренней страницы

    $40

    Необходима HTML-верстка внутренней страницы по предоставленному макету Figma. Важно обеспечить точное соблюдение всех элементов дизайна и адаптивность для различных устройств.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка с фигмы

    $75

    Требуется верстка блоков с Figma для внутренних страниц. Необходимо реализовать базовую анимацию (ховеры, мягкий скролл), параллакс для баннера, а также обеспечить быструю загрузку страниц и полную адаптацию под все устройства и браузеры. Код должен быть чистым и валидным. В заявке указать 'белый лев'.

    FigmaNode.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

H0lyM0lly
21 год
3 года в сервисе
Был
6 часов назад
$50
10 баллов
2 года назад
Верстка внутренней страницы по макету figma
Figma
Евгений - отличный и понимающий заказчик, быстрые ответы на любые возникающие вопросы и мгновенная оплата. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Стабильно качественный подход к реализации любого проекта. Работаем уже несколько раз, результатом доволен! Всегда качественно и в сроки
Ответный отзыв
H0lyM0lly
21 год
3 года в сервисе
Был
6 часов назад
$40
10 баллов
3 года назад
Верстка внутренней страницы
Figma
Спасибо за очередную задачу. Очень рад приятному сотрудничеству, отличная коммуникация. Буду рад ещё поработать, рекомендую!
Прекрасная работа. Рад результатом! Спасибо
Ответный отзыв
H0lyM0lly
21 год
3 года в сервисе
Был
6 часов назад
$100
10 баллов
3 года назад
Верстка с фигмы
FigmaNode.js
Евгений - отличный и приятный в общении человек. После выбора меня исполнителем, созвонились и обговорили все детали проекта. Очень приятно работать с человеком который четко понимает что хочет. Быстрые ответы на сообщения, так же оплатил больше чем договаривались! Буду рад будущему сотрудничеству. Спасибо за работу, однозначно рекомендую! 👍
Спасибо Дмитрию за проделанную работу. Качественно и в сроки. Адекватно реагирует на правки, оказывает поддержку после сдачи проекта. Работаем дальше!
Ответный отзыв