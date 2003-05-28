Евгений - отличный и приятный в общении человек. После выбора меня исполнителем, созвонились и обговорили все детали проекта. Очень приятно работать с человеком который четко понимает что хочет. Быстрые ответы на сообщения, так же оплатил больше чем договаривались! Буду рад будущему сотрудничеству. Спасибо за работу, однозначно рекомендую! 👍