$50
Требуется выполнить HTML-верстку внутренней страницы согласно представленному макету Figma. Важно обеспечить точное соответствие дизайну и адаптивность страницы для различных устройств.
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Требуется выполнить HTML-верстку внутренней страницы согласно представленному макету Figma. Важно обеспечить точное соответствие дизайну и адаптивность страницы для различных устройств.
Необходима HTML-верстка внутренней страницы по предоставленному макету Figma. Важно обеспечить точное соблюдение всех элементов дизайна и адаптивность для различных устройств.
Требуется верстка блоков с Figma для внутренних страниц. Необходимо реализовать базовую анимацию (ховеры, мягкий скролл), параллакс для баннера, а также обеспечить быструю загрузку страниц и полную адаптацию под все устройства и браузеры. Код должен быть чистым и валидным. В заявке указать 'белый лев'.