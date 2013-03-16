J2EE, J2SE, Enterprise JavaBeans, Oracle (9,10), владение ООП, опыт проектирования баз данных, системы контроля версий (Rational ClearCase), системы управления рабочими процессами (workflow), сервера приложений WebLogic (JBoss, Tomcat), опыт командной разработки крупных коммерческих приложений (6 лет), проектирование объектной модели и архитектуры приложений «с нуля», опыт составления технической документации (имплементационных и дизайн спецификаций в т.ч. на англ. языке), технический английский, опыт построения и контроля рабочего процесса внутри проектной команды, оптимизация кода, решение bug-fixing задач. Опыт ведения проектов разработки (от сбора требований заказчика до приемо-сдаточных испытаний). Опыт разработки сложных корпоративных информационных систем, PHP, MySQL, HTML, JavaScript (+AJAX), немного PERL, С/С++, Delphi, интерфейсы WinAPI и DirectX, 1C администрирование.