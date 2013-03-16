giir

Алешин giir

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

J2EE, J2SE, Enterprise JavaBeans, Oracle (9,10), владение ООП, опыт проектирования баз данных, системы контроля версий (Rational ClearCase), системы управления рабочими процессами (workflow), сервера приложений WebLogic (JBoss, Tomcat), опыт командной разработки крупных коммерческих приложений (6 лет), проектирование объектной модели и архитектуры приложений «с нуля», опыт составления технической документации (имплементационных и дизайн спецификаций в т.ч. на англ. языке), технический английский, опыт построения и контроля рабочего процесса внутри проектной команды, оптимизация кода, решение bug-fixing задач. Опыт ведения проектов разработки (от сбора требований заказчика до приемо-сдаточных испытаний). Опыт разработки сложных корпоративных информационных систем, PHP, MySQL, HTML, JavaScript (+AJAX), немного PERL, С/С++, Delphi, интерфейсы WinAPI и DirectX, 1C администрирование.

Отзывы заказчиков

ams779
Антон 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Требуется доработать Exсel файл-модуль на VBA
VBA
Работу сделал в срок и даже раньше, все требования были учтены. К деталям подходит вдумчиво. Возникшие по ходу работы дополнения так же выполнил на 5+ Приятно с ним работать!
рекомендую
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