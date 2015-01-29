Требуется разработать функционал на PHP для чата, который будет выводить первые 20 символов последнего сообщения пользователя в блоке пользователей. Необходимо заменить стандартный текст 'Разный текст котор...' на персонализированное сообщение. Заказ ориентирован на фрилансеров с опытом в веб-программировании и PHP.