Требуется разработать функционал на PHP для чата, который будет выводить первые 20 символов последнего сообщения пользователя в блоке пользователей. Необходимо заменить стандартный текст 'Разный текст котор...' на персонализированное сообщение. Заказ ориентирован на фрилансеров с опытом в веб-программировании и PHP.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка анимированного гиф баннера размером 468x60 пикселей. Фон баннера зелёный, текст белый, приветствуются различные эффекты. Первый слайд: 'CLEANPAY БИРЖА ИГРОВЫХ АККАУНТОВ И ИГРОВОЙ ВАЛЮТЫ'. Второй слайд: 'CLEANPAY ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НАПРЯМУЮ ОТ ИГРОКОВ'. Третий слайд: 'CLEANPAY СДЕЛКИ КОНТРОЛИРУЮТСЯ ГАРАНТОМ'.Баннеры17 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется выполнить вёрстку дизайна для модуля DLE. Задача включает создание адаптивного и кроссбраузерного дизайна. Ожидается качественная HTML-верстка, подходящая для различных устройств и браузеров.HTML-верстка5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется специалист для оформления дизайна готового функционала .js чата на движке DLE. Необходимы знания HTML, CSS, JS и опыт работы с кроссбраузерностью. Задача включает адаптацию дизайна для ПК, планшетов и мобильных устройств, с учетом сложности мобильной версии из-за js фреймворка.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Подключение магазина (DLE) к WebMoney Merchant либо SpryPay. Отписать в ВК http://vk.com/zipposs Договоримся о разумной цене. Настройка скачки товара в виде замены ссылки на одноразовую. (Для защиты товара ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад