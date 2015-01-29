gmzippo

Захар gmzippo

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Работа с php вывод предварительного текста для сообщения.

    Требуется разработать функционал на PHP для чата, который будет выводить первые 20 символов последнего сообщения пользователя в блоке пользователей. Необходимо заменить стандартный текст 'Разный текст котор...' на персонализированное сообщение. Заказ ориентирован на фрилансеров с опытом в веб-программировании и PHP.

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать анимированный .gif баннер 468*60

    Требуется разработка анимированного гиф баннера размером 468x60 пикселей. Фон баннера зелёный, текст белый, приветствуются различные эффекты. Первый слайд: 'CLEANPAY БИРЖА ИГРОВЫХ АККАУНТОВ И ИГРОВОЙ ВАЛЮТЫ'. Второй слайд: 'CLEANPAY ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НАПРЯМУЮ ОТ ИГРОКОВ'. Третий слайд: 'CLEANPAY СДЕЛКИ КОНТРОЛИРУЮТСЯ ГАРАНТОМ'.

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оформление дизайна для модуля dle. (Верстальщику)

    Требуется выполнить вёрстку дизайна для модуля DLE. Задача включает создание адаптивного и кроссбраузерного дизайна. Ожидается качественная HTML-верстка, подходящая для различных устройств и браузеров.

    DLE
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оформление дизайна в готовый функционал .js чата на dle.

    Требуется специалист для оформления дизайна готового функционала .js чата на движке DLE. Необходимы знания HTML, CSS, JS и опыт работы с кроссбраузерностью. Задача включает адаптацию дизайна для ПК, планшетов и мобильных устройств, с учетом сложности мобильной версии из-за js фреймворка.

    AJAXCSSDLEHTMLJavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Php + MySql + DLE

    Подключение магазина (DLE) к WebMoney Merchant либо SpryPay. Отписать в ВК http://vk.com/zipposs Договоримся о разумной цене. Настройка скачки товара в виде замены ссылки на одноразовую. (Для защиты товара ...

    DLEMySQLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад