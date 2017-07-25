go777ildar

Сделать банер так, чтобы можно было распечатать банер(60/90) и ничего не было в пикселях Переписать арабские буквы на русские И вместо некоторых фраз написать другие
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- $8Баннеры1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $29
Здравствуйте! Необходимо сверстать лендинг до завтра, 12-00 по МСК. Стоимость работ - 1700 руб. Обязательно кроссбраузерно и скорость загрузки не менее 70 посервису [url=http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/[/url] Прикрепляйте пожалуйста примеры своих работ при отписке напроект. Все подробности обсудим с кандидатами.HTML-верстка9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $45
Нужно нарисовать дизайн сайта на тему недвижимости Сроки - до завтра, 12:00 по Мск. Стоимость – 2600 руб. Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работалис данной тематикой. Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Подробности обсудим с кандидатами.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад