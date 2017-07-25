go777ildar

Ильдар Яхин go777ildar

 
31 годРоссия/Казань
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Сделать банер(60/90) по фото

    $8

    Сделать банер так, чтобы можно было распечатать банер(60/90) и ничего не было в пикселях  Переписать арабские буквы на русские  И вместо некоторых фраз написать другие

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка лендинга

    $29

    Здравствуйте! Необходимо сверстать лендинг  до завтра, 12-00 по МСК. Стоимость работ - 1700 руб. Обязательно кроссбраузерно и скорость загрузки не менее 70 посервису [url=http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/[/url]   Прикрепляйте пожалуйста примеры своих работ при отписке напроект. Все подробности обсудим с кандидатами.

    Верстка лендинга
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    $45

    Нужно нарисовать дизайн сайта на тему недвижимости Сроки - до завтра, 12:00 по Мск. Стоимость – 2600 руб.   Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работалис данной тематикой. Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Подробности обсудим с кандидатами.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад