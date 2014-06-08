godfread

Козлов godfread

 
42 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Ищем аниматоров на разработку роликов

    Добрый день! Нужно сделать анимацию для ролика (видео; НЕ флеш), Анимация шейповая. Пример ролика (образец как делать): https://youtu.be/fR09iUJP6rM Сценарий, ГЗК, иллюстрации - есть. Продолжительность 1мин 45сек Бюджет 6-8т.р. (обсуждается в зависимости от вашего портфолио) Срок 4 дня.  Если у вас есть коллеги ...

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тестирование симулятора программного обеспечения

    Необходимо протестировать симулятор. Предполагаем, что это займет примерно на 40-60 часов.  Далее будут другие проекты по тестированию, примерно 1 проект в месяц.  Для начала работы мы даем небольшое проверочное задание (оплачиваемое).   По результатам-работаем по всему проекту. Проект представляет из ...

    Тестирование сайтов24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сценарий для презентации

    $250

    Нужно написать сценарий для презентации. Есть оглавление (основа - что именно будет туда входить). Есть материалы. Есть примеры готовых сценариев.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка бизнес-презентации

    $2300

    Задача: разработать презентацию для самостоятельного знакомства сотрудников с темой очного тренинга. Исходный материал: презентация очного тренинга с комментариями и несколько файлов с информацией. Этапы работы: 1. Сценарий презентации (4-5дней). 20 000 2. Дизайн (можно параллельно со сценарием) и ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
iyava666
Инна 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$2300
9 баллов
9 лет назад
Разработка бизнес-презентации
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, адекватные корректировки, оперативная связь и заинтересованность в результате. Рекомендую.
Понравилось работать. Все четко и в срок. Это главное.
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