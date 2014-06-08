Необходимо протестировать симулятор. Предполагаем, что это займет примерно на 40-60 часов. Далее будут другие проекты по тестированию, примерно 1 проект в месяц. Для начала работы мы даем небольшое проверочное задание (оплачиваемое). По результатам-работаем по всему проекту. Проект представляет из ...