Добрый день! Нужно сделать анимацию для ролика (видео; НЕ флеш), Анимация шейповая. Пример ролика (образец как делать): https://youtu.be/fR09iUJP6rM Сценарий, ГЗК, иллюстрации - есть. Продолжительность 1мин 45сек Бюджет 6-8т.р. (обсуждается в зависимости от вашего портфолио) Срок 4 дня. Если у вас есть коллеги ...
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Необходимо протестировать симулятор. Предполагаем, что это займет примерно на 40-60 часов. Далее будут другие проекты по тестированию, примерно 1 проект в месяц. Для начала работы мы даем небольшое проверочное задание (оплачиваемое). По результатам-работаем по всему проекту. Проект представляет из ...Тестирование сайтов24 заявкиЗакрыт8 лет назад
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Нужно написать сценарий для презентации. Есть оглавление (основа - что именно будет туда входить). Есть материалы. Есть примеры готовых сценариев.Копирайтинг11 заявокЗакрыт9 лет назад
Мы разрабатываем обучающий курс (flash/html). Нужна помощь в программировании. Нужно чтобы правильным образом воспроизводился контент, собиралась статистика.Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
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Задача: разработать презентацию для самостоятельного знакомства сотрудников с темой очного тренинга. Исходный материал: презентация очного тренинга с комментариями и несколько файлов с информацией. Этапы работы: 1. Сценарий презентации (4-5дней). 20 000 2. Дизайн (можно параллельно со сценарием) и ...Презентации1 исполнительЗавершен10 лет назад