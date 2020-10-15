Приветствую ищу автора рерайтера новостей на сайт gosmfc.com Внимание! Перед подачей заявки прошу посетить сайт gosmfc.com и познакомиться с его тематикой. Новости на тему государственных услуг ...
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- $200Рерайтинг12 заявокЗакрыт4 года назад
- $300
Приветствую Ищу дизайнера специализирующегося на wordpress редизайне Нужно выпонить редизайн сайта https://gosmfc.com Прошу переж подачей заявки внимательно посмотреть структуру сайта https://gosmfc.com, главную, страницу категории, страницу публикации. ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт4 года назад
- $300
Приветствую Ищу контент менеджера, нужно добавить 1000 организаций на сайт gosmfc.com/. Перед подачей заявки настоятельно прошу зайти на сайт gosmfc.com/ и посмотреть примеры уже добавленных организаций. Бужет предоставлена инструкция ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт4 года назад