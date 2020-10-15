gosmfccom

Валерий gosmfccom

 
44 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Неофициальная информация о государственных услугах и сервисах https://gosmfc.com/

  • Написание новостей на сайте

    $200

    Приветствую  ищу автора рерайтера новостей на сайт gosmfc.com  Внимание! Перед подачей заявки прошу посетить сайт gosmfc.com и познакомиться с его тематикой.  Новости на тему государственных услуг ...

    Рерайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Редизайн информационного сайта на wordpress

    $300

    Приветствую Ищу дизайнера специализирующегося на wordpress редизайне Нужно выпонить редизайн сайта https://gosmfc.com Прошу переж подачей заявки внимательно посмотреть структуру сайта https://gosmfc.com, главную, страницу категории, страницу публикации. ...

    WordPress
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Контент менеджер: добавить информацию о 1000 организаций на сайт

    $300

    Приветствую  Ищу контент менеджера, нужно добавить 1000 организаций на сайт gosmfc.com/.  Перед подачей заявки настоятельно прошу зайти на сайт gosmfc.com/ и посмотреть примеры уже добавленных организаций.  Бужет предоставлена инструкция ...

    WordPress
    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    4 года назад