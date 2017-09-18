govrementgov

Дмитрий Коновалов govrementgov

 
50 летРоссия/Батайск
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нарисовать 3д Интерьер с межкомнатной дверью

    Здравствуйте! Нужен очень качественный интерьер с межкомнатной дверью, которую предоставим в 3d формате 3dsmax. 6 ракурсов интерьера Пример качества интерьеров. https://burkovsky.ru/interior-doors/flexo/ https://burkovsky.ru/interior-doors/credo-1/ https://burkovsky.ru/interior-doors/credo-v/ https://burkovsky.ru/interior-doors/credo-2/ Пишите пожалуйста стоимость.

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Нарисовать логотип для сайта.

    Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги. Нужно нарисовать логотип с разными вариантами + 1 с нашим пожеланием. Логотип будет использован для сайта по продаже ламината quedos.ru Пишите пожалуйста стоимость работ и сроки. Спасибо!

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • На ModX вывести определенную информацию GeoLocation

    Здравствуйте!  Знаю что не сложно, но с ModX не знаком, у кого есть время.  На сайте ModX имеется выбор городов и стран.  Нужно чтобы в определенных городах (к примеру список городов а лучше области) на одной странице отображался ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Внести товары на сайт Joomla->JoomShopping

    Здравствуйте!  Нужно внести товары на сайт под управлением Joomla-&gt;Joomshopping с другого сайта. Прайсы предоставим. Примерное количество 300 возможно больше  – Название товара;  – Изображение товара;  – Описание товара;  – Цена;  – Категория (если нет то создать и указать);  – Производитель (если нет ...

    JoomlaJoomShopping
    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад