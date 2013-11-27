greymaster

Максим greymaster

 
52 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Рекламное агенство КИЕВ.СД

Компания KEIV.CD предоставляет различные виды услуг связанные с дизайном, конструированием и производством полиграфической продукции, упаковки, тиражировании оптических носителей информации, дизайном, разработкой и продвижением интернет сайтов

  • Фрилансер дизайнер

    $50

    Надо периодически делать макеты упаковки и компакт дисков. Желательно очень чтобы был постоянный контакт - ибо работа обычно приходит неожидано.

    Дизайн продукции22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оформление социальных страниц для сайта

    Необходимо оформить социальные вкладки для сайта www.time-seller.ru Мини тезе после утверждения кандидата. Очень хочется пообщаться с человеком который разбирается в теме, а не думает что разбирается.

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Кросспостинг обновлений сайта в социальные сети

    С удовольствием приобрету готовый модуль для кросспостинга новостей с сайта www.autonews.ws в социальные сети. Интересует прежде всего: VKontakte, Facebook, Twitter, Google +, Одноклассники. Рассмотрю предложение кросспостинга и на другие соц сети.

    Новости для сайта
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Восстановление проекта

    Есть еле и непонятно каким образом живщий проект: http://www.ranker.com.ua/ Задача следующая на базе существующего проекта или вместо его создать проект позволяющий проводить сео анализ позиций сайта и сохранять результаты в базе. Идеи, предложения, сроки и стоимости все ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайнер

    Для постоянного сотрудничества на удаленке необходим дизайнер хорошо разбирающийся в подготовке полиграфической продукции, предлагающий свои услуги по реальным ценам и готовый выполнять работу качественно и в оговоренные сроки. Со своей стороны гарантируем нормальным образом подготовленные тезе ...

    Дизайн сайта
    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад