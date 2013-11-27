greymaster

Новому проекту http://newsone.ws/ требуется копирайтер на постоянную работу. Тематики: гаджеты. туризм.
Компания KEIV.CD предоставляет различные виды услуг связанные с дизайном, конструированием и производством полиграфической продукции, упаковки, тиражировании оптических носителей информации, дизайном, разработкой и продвижением интернет сайтов
- Копирайтинг38 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Надо периодически делать макеты упаковки и компакт дисков. Желательно очень чтобы был постоянный контакт - ибо работа обычно приходит неожидано.Дизайн продукции22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо оформить социальные вкладки для сайта www.time-seller.ru Мини тезе после утверждения кандидата. Очень хочется пообщаться с человеком который разбирается в теме, а не думает что разбирается.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
С удовольствием приобрету готовый модуль для кросспостинга новостей с сайта www.autonews.ws в социальные сети. Интересует прежде всего: VKontakte, Facebook, Twitter, Google +, Одноклассники. Рассмотрю предложение кросспостинга и на другие соц сети.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Для сайта на Drupal необходимо написать модуль позволяющий транслировать новости сайта на страничку Google+ в автоматическом режиме.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть еле и непонятно каким образом живщий проект: http://www.ranker.com.ua/ Задача следующая на базе существующего проекта или вместо его создать проект позволяющий проводить сео анализ позиций сайта и сохранять результаты в базе. Идеи, предложения, сроки и стоимости все ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Для постоянного сотрудничества на удаленке необходим дизайнер хорошо разбирающийся в подготовке полиграфической продукции, предлагающий свои услуги по реальным ценам и готовый выполнять работу качественно и в оговоренные сроки. Со своей стороны гарантируем нормальным образом подготовленные тезе ...Дизайн продукции13 заявокЗакрыт10 лет назад