Профессиональная разработка адаптивных web-сайтов малой, средней и супервысокой сложности.
Навыки:
Работа с фреймворком Angular 2+;
Работа с TypeScript, понимание типизации;
Работа с JavaScript уровень middle(понимание контекст, замыкание, итд);
Реализация логике на JS;
Работа с DOM;
Применение в работе jQuery(при крайней необходимости);
Работа с npm, yarn, gulp, webpack;
Применение в работе Git, Работа по модели Git Flow(Работа с GitHub, GitLab, Bitbucket);
Навык разработке в команде больше 1-ого года. (Применение review code)
Работа с HTML 5 API;
Работа с CSS 3 фреймворками SmartGrid, bootsrtap 3/4;
Работа с препроцессорами Less, Sass/Scss;
Написание классов и ведение структры по БЭМ методологии;
Понимание модели table, block, Inline-block, Flexbox, Grid-system;
Понимание позиционирования;
Кроссбраузерная вёрстка on default;
Адаптивная верстка on default;
Работа с CSS animations;
Работа с микроразметкой schema.org Open Graph;
Работа с CMS: 1C Bitrix, Wordpress, MODx;
Умение брать всю необходимую информацию из макетов от дизайнеров.
Работа с графическим редактором Photoshop, Figma, Zeplin.
Базовые знания SEO (в разработке).
Настройка Yandex.Metrika Google.Analytics;
Навык делегирование задач;
Навык декомпозиции задач;
Работа с task manager: JIRA, trello, bitrix24.
Здравая оценка сроков;
Исследование сферы разработки, поиск и приобретение best practices.
Портфолио:
Переход во frontend-разработку связываю с большим интересом к отрасли и желанием в будущем вырасти до senior-разработчика.
Желание обучаться и развиваться профессионально, пунктуальный, быстро обучаемый, коммуникабельный, ищу хороший коллектив, чтобы развиваться.
Последнее место работы ГКУ МОЦ ИКТ
Портал
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