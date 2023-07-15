Frontend developer. Разработаю Вашу идею на профессиональном уровне!

Профессиональная разработка адаптивных web-сайтов малой, средней и супервысокой сложности.

Навыки:

Работа с фреймворком Angular 2+ ;

Работа с TypeScript , понимание типизации;

Работа с JavaScript уровень middle (понимание контекст, замыкание, итд);

Реализация логике на JS;

Работа с DOM;

Применение в работе jQuery( при крайней необходимости );

Работа с npm , yarn, gulp , webpack ;

Применение в работе Git , Работа по модели Git Flow (Работа с GitHub , GitLab , Bitbucket );

Навык разработке в команде больше 1-ого года. (Применение review code)

Работа с HTML 5 API ;

Работа с CSS 3 фреймворками SmartGrid, bootsrtap 3/4;

Работа с препроцессорами Less, Sass/Scss;

Написание классов и ведение структры по БЭМ методологии ;

Понимание модели table, block, Inline-block, Flexbox, Grid-system;

Понимание позиционирования;

Кроссбраузерная вёрстка on default;

Адаптивная верстка on default;

Работа с CSS animations ;

Работа с микроразметкой schema.org Open Graph;

Работа с CMS: 1C Bitrix, Wordpress, MODx;

Умение брать всю необходимую информацию из макетов от дизайнеров.

Работа с графическим редактором Photoshop, Figma, Zeplin .

Базовые знания SEO (в разработке).

Настройка Yandex.Metrika Google.Analytics;

Навык делегирование задач;

Навык декомпозиции задач;

Работа с task manager: JIRA, trello, bitrix24.

Здравая оценка сроков;

Исследование сферы разработки, поиск и приобретение best practices.

Портфолио:

https://iliagromov.github.io/

Переход во frontend-разработку связываю с большим интересом к отрасли и желанием в будущем вырасти до senior-разработчика.

Желание обучаться и развиваться профессионально, пунктуальный, быстро обучаемый, коммуникабельный, ищу хороший коллектив, чтобы развиваться.

Последнее место работы ГКУ МОЦ ИКТ

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