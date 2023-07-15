gromovil

Илья gromovil

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Frontend developer. Разработаю Вашу идею на профессиональном уровне!

Профессиональная разработка адаптивных web-сайтов малойсредней и супервысокой сложности.

Навыки:

  • Работа с фреймворком Angular 2+;

  • Работа с TypeScript, понимание типизации;

  • Работа с JavaScript уровень middle(понимание контекст, замыкание, итд);

  • Реализация логике на JS;

  • Работа с DOM;

  • Применение в работе jQuery(при крайней необходимости);

  • Работа с npmyarn, gulpwebpack;

  • Применение в работе Git, Работа по модели Git Flow(Работа с GitHubGitLabBitbucket);

  • Навык разработке в команде больше 1-ого года. (Применение review code)

  • Работа с HTML 5 API;

  • Работа с CSS 3 фреймворками SmartGrid, bootsrtap 3/4;

  • Работа с препроцессорами Less, Sass/Scss;

  • Написание классов и ведение структры по БЭМ методологии;

  • Понимание модели table, block, Inline-block, Flexbox, Grid-system;

  • Понимание позиционирования;

  • Кроссбраузерная вёрстка on default;

  • Адаптивная верстка on default;

  • Работа с CSS animations;

  • Работа с микроразметкой schema.org Open Graph;

  • Работа с CMS: 1C BitrixWordpressMODx;

  • Умение брать всю необходимую информацию из макетов от дизайнеров.

  • Работа с графическим редактором Photoshop, Figma, Zeplin.

  • Базовые знания SEO (в разработке).

  • Настройка Yandex.Metrika Google.Analytics;

  • Навык делегирование задач;

  • Навык декомпозиции задач;

  • Работа с task manager: JIRAtrellobitrix24.

  • Здравая оценка сроков;

  • Исследование сферы разработки, поиск и приобретение best practices.

Портфолио: 

https://iliagromov.github.io/

Переход во frontend-разработку связываю с большим интересом к отрасли и желанием в будущем вырасти до senior-разработчика.

Желание обучаться и развиваться профессиональнопунктуальныйбыстро обучаемыйкоммуникабельный, ищу хороший коллектив, чтобы развиваться.

Последнее место работы ГКУ МОЦ ИКТ

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