Необходим php программист для 1. подключения оплаты услуг смс; 2. отправка почты с сайта 3. определения города по IP-адресу посетителя. Интересует цена и сроки.
Веб-программирование10 заявок
Закрыт
15 лет назад
Необходим php программист для 1. подключения оплаты услуг смс; 2. отправка почты с сайта 3. определения города по IP-адресу посетителя. Интересует цена и сроки.
Дизайн сайта для он-лайновой игры
Доброе время суток. Нужны 6 картинок (125pх х 125px) города вид сверху. А именно парк, футбольный стадион, 4 картинки улицы. Вид сверху (чуть под углом). Сложность в том, что картинки можно было поменять местами и полная картинка ...
Нужна несложная верстка одной страницы. Кроссбраузерность. Кто сможет сдать верстку к утру - обращайтесь в приват