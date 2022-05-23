guseva1512

Яна Поромонова guseva1512

 
30 летРоссия/Выкса
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

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    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад