Дизайнер

Меня зовут Анна. Получила диплом по специальности Визуальный дизайн и медиа в Европейском Гуманитарном Университете в Литве.

К каждому проекту подхожу индивидуально. Стараюсь сделать всё, чтобы процесс и итог работы приносил радость как мне, так и заказчику. Ценю организованность, чему всегда стараюсь следовать и выполнять работу в срок!

Образование и опыт в области дизайна позволили мне получить твёрдое понимание принципов дизайна, различных процессов печати, программного и компьютерного обеспечения, что помогает создавать лаконичные, хорошего качества работы.

Я искренне верю, что каждая работа должна быть выполнена с большим вниманием к деталям, приятным цветовым решением и выразительной типографией.