Дизайнер
Меня зовут Анна. Получила диплом по специальности Визуальный дизайн и медиа в Европейском Гуманитарном Университете в Литве.
К каждому проекту подхожу индивидуально. Стараюсь сделать всё, чтобы процесс и итог работы приносил радость как мне, так и заказчику. Ценю организованность, чему всегда стараюсь следовать и выполнять работу в срок!
Образование и опыт в области дизайна позволили мне получить твёрдое понимание принципов дизайна, различных процессов печати, программного и компьютерного обеспечения, что помогает создавать лаконичные, хорошего качества работы.
Я искренне верю, что каждая работа должна быть выполнена с большим вниманием к деталям, приятным цветовым решением и выразительной типографией.
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Портфолио
- Веб дизайн и дизайн приложений для PC и MOBILE130 просмотров
- Плакат104 просмотра
- Каллиграфия104 просмотра
Отзывы заказчиков
$350
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $150
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $400
от 7 дней
нет рейтинга