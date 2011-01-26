$2500
В компании Много.ру Есть потребность создать страницу с тестом в виде пошагового опросника. Состоящей из 4 частей: 1. Веб страница для пользователей, пошаговый тест с визуализацией и Drug ...
Веб-программирование7 заявок
Закрыт
11 лет назад
В компании Много.ру Есть потребность создать страницу с тестом в виде пошагового опросника. Состоящей из 4 частей: 1. Веб страница для пользователей, пошаговый тест с визуализацией и Drug ...
Есть потребность найти компанию или группу специалистов с юридическим лицом, которым передать на обслуживание продукты сделанные на open solutions, создать для этих продуктов дополнения/доработки в этих продуктах. Сейчас существуют 3 решения ...
Добрый день, В данный момент требуется дополнить шаблон блога на Wordpress. Ссылка для знакомства http://www.elegantthemes.com/preview/TheProfessional/ Для этого требуется специалист, работающий с PHP, имеющий знания и опыт в изменении шаблонов под wordpress. Дополнения, ...