haraev

Геннадий haraev

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
www.about.me/haraev

  • Создание промостраницы

    $2500

    В компании Много.ру Есть потребность создать страницу с тестом в виде пошагового опросника. Состоящей из 4 частей: 1. Веб страница для пользователей, пошаговый тест с визуализацией и Drug ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Провести доработки в корпоративных продуктах

    Есть потребность найти компанию или группу специалистов с юридическим лицом, которым передать на обслуживание продукты сделанные на open solutions, создать для этих продуктов дополнения/доработки в этих продуктах. Сейчас существуют 3 решения ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редактирование шаблона блога на WordPress

    $60

    Добрый день, В данный момент требуется дополнить шаблон блога на Wordpress. Ссылка для знакомства http://www.elegantthemes.com/preview/TheProfessional/ Для этого требуется специалист, работающий с PHP, имеющий знания и опыт в изменении шаблонов под wordpress. Дополнения, ...

    PHPWordPress
    Дизайн интерфейсов и игр2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад