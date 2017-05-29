Верстка сайтов любой сложности

Адаптивная верстка + натяжка на WordPress

Дополнительные ссылки по работам вышлю отдельно.

1. Отличное знание HTML5, CSS3

2. Опыт работы в JavaScript и jQuery

3. PHP – MySQL

4. Photoshop

5. Кроссбраузерная верстка

6. Знание программного обеспечения и технологий:

PHP, MySQL, html5, css3, javascript, jquery.

Опыт удаленной работы;

Опыт работы в команде ( Git );

Дополнительная информация по работам, во время личного общения в Skype ( ahatuhov )