Верстка сайтов любой сложности
Адаптивная верстка + натяжка на WordPress
Дополнительные ссылки по работам вышлю отдельно.
1. Отличное знание HTML5, CSS3
2. Опыт работы в JavaScript и jQuery
3. PHP – MySQL
4. Photoshop
5. Кроссбраузерная верстка
6. Знание программного обеспечения и технологий:
PHP, MySQL, html5, css3, javascript, jquery.
Опыт удаленной работы;
Опыт работы в команде ( Git );
Дополнительная информация по работам, во время личного общения в Skype ( ahatuhov )
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Портфолио
- Адаптивная верстка многостраничного сайта142 просмотра
- Адаптивная верстка интересного проекта127 просмотров
- Верстка сайта и натяжка на WordPress148 просмотров