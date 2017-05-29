hatuhov

Ахмед hatuhov

 
38 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Верстка сайтов любой сложности

Адаптивная верстка + натяжка на WordPress

Дополнительные ссылки по работам вышлю отдельно.

1. Отличное знание HTML5, CSS3 

2. Опыт работы в JavaScript и jQuery 

3. PHP – MySQL 

4. Photoshop 

5. Кроссбраузерная верстка 

6. Знание программного обеспечения и технологий: 

PHP, MySQL, html5, css3, javascript, jquery. 

Опыт удаленной работы; 

Опыт работы в команде ( Git ); 

Дополнительная информация по работам, во время личного общения в Skype ( ahatuhov )

PHPJavascriptWordPressMySQLВерстка сайтаHTMLjQueryPhotoshopGit