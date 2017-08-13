hristolubov

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Копирайтинг38 заявок
Закрыт
6 лет назад
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Необходимо попап окно при клике на ссылку с затемнением экрана и закрытием крестиком в углу. Ссылки три. Важный момент: работоспособность должна быть во всех браузерах, как в свежих, так и в старых.На выходе html, css, ...
Уникальный дизайн и верстка одной страницы, тип интернет магазин. Предоставлю схему. Ожидаю стоимость и сроки от исполнителя.