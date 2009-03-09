hroms

Константин hroms

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Промо видео на сайт

    $70

    Для сайта нужен небольшой ролик (демонстрация функционала) стилистика аналогичная этому http://www.youtube.com/watch?v=6ChZM2MytKo Инфографика При наличии хорошего потфолио и приличного аккаунта на сайте - возможно предоплата.

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Моделирование

    В связи с загруженностью необходим 3d моделер для разовых проектов. С опытом архитектурного моделирования. (3d max) Оплата в районе 40$ за сцену. За красивый рендер будут плюсы. ...

    3ds Max
    3D-графика60 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Acorosann
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
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Android
Очень понравилось работать с Константином. Задание, общение, оплата - все отлично! Буду рада продолжить сотрудничество.
Сделала много примеров, мне понравилось работать с Анной, спасибо
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