Векторное иконка для приложения под android Тематика автозапчасти. Приложение по заказу автозапчастей.
Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
Завершен
10 лет назад
Векторное иконка для приложения под android Тематика автозапчасти. Приложение по заказу автозапчастей.
Для сайта нужен небольшой ролик (демонстрация функционала) стилистика аналогичная этому http://www.youtube.com/watch?v=6ChZM2MytKo Инфографика При наличии хорошего потфолио и приличного аккаунта на сайте - возможно предоплата.
В связи с загруженностью необходим 3d моделер для разовых проектов. С опытом архитектурного моделирования. (3d max) Оплата в районе 40$ за сцену. За красивый рендер будут плюсы. ...