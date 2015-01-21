Иконка для приложения android

Иконки и Пиксель-артЗавершен10 заявок237 просмотров
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Векторное иконка для приложения под android

Тематика автозапчасти.

Приложение по заказу автозапчастей.

Android
9 лет назад
hroms
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Acorosann
Анна 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$20
3 дня
Сделала много примеров, мне понравилось работать с Анной, спасибо
Очень понравилось работать с Константином. Задание, общение, оплата - все отлично! Буду рада продолжить сотрудничество.