Нужно нарисовать 7 иконок (простых)

Для сайта http://programmybesplatno.com в горизонтальном меню нужно сделать пиктограммы/иконки вместо стрелочек Всего получается: 27 штук, размер 32*32 или 64*64(подумаю еще) и что бы они нормально смотрелись при размере 16*16. Не обязательно рисовать с нуля, можно подобрать/скомпонировать/сформировать ...