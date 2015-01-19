Нужно нарисовать 7 иконок (простых)

$5
Иконки и Пиксель-артЗавершен12 заявок269 просмотров
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Доброго дня, нужен спец по графики желательно с художественным уклоном, для отрисовки 7 несложных иконок в одну линию.

Иконки нужны в формате - PNG

смотрите тз - там есть пример что мне нужно!

9 лет назад
dimonkasok
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
Выбранный исполнитель
nombre_d
Ольга 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
33 отзыва
9 лет назад
$5
2 дня
Иконки отрисованы с творческим подходом, я доволен работой этого исполнителя. Рекомендую все сделано быстро и мне понравился результат. Спасибо за вашу работу.
Четкая задача, быстрая проверка и моментальная оплата,рекомендую как хорошего заказчика. Спасибо за интересный проект.