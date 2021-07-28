Web development

✅ Написание сайтов с нуля

✅ Доработка готовых проектов на: php, wordpress, laravel, opencart

Качественная вёрстка с поддержкой кроссбраузерности/ Натяжка готовой вёрстки. 

Подключение любых платежных систем на ЛЮБЫЕ сайты:

YANDEX/QIWI/VISA/FREE-KASSA/UNITPAY и др.

Работа со steam api/Разработка ботов

Со мной удобно работать и мне важно  чтобы клиент остался доволен!

Ответственность:- всегда довожу дело до конца;

- не нарушаю сроков;

- даю консультации по макету;

- не беру предоплату*;

- всегда на связи.

В процессе работы над проектом использую технологии, языки программирования и библиотеки:

- HTML, CSS3 (Grid, Flexbox);

- Bootstrap;

- JS / jQuery (slick, fancybox);

- PHP;

- Python;

- React;

- Gulp (SASS, SCSS);

- WebPack;

- Prepros;

- Git.

✅ Верстка может быть интегрирована на все популярные системы управления проектами.

✅Поддержка во всех современных браузерах. Оптимизирую сайт при необходимости для браузеров ранней версии.

Опыт работы с нагруженными системами, SQL-базами, API (Telegram). Умение работать с чужим кодом (работа над доработками проектов).

Сайт https://slusarchuk.agency/

Основатель блога https://vestroom.ru/