✅ Написание сайтов с нуля
✅ Доработка готовых проектов на: php, wordpress, laravel, opencart
Качественная вёрстка с поддержкой кроссбраузерности/ Натяжка готовой вёрстки.
Подключение любых платежных систем на ЛЮБЫЕ сайты:
YANDEX/QIWI/VISA/FREE-KASSA/UNITPAY и др.
Работа со steam api/Разработка ботов
Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался доволен!
Ответственность:- всегда довожу дело до конца;
- не нарушаю сроков;
- даю консультации по макету;
- не беру предоплату*;
- всегда на связи.
В процессе работы над проектом использую технологии, языки программирования и библиотеки:
- HTML, CSS3 (Grid, Flexbox);
- Bootstrap;
- JS / jQuery (slick, fancybox);
- PHP;
- Python;
- React;
- Gulp (SASS, SCSS);
- WebPack;
- Prepros;
- Git.
✅ Верстка может быть интегрирована на все популярные системы управления проектами.
✅Поддержка во всех современных браузерах. Оптимизирую сайт при необходимости для браузеров ранней версии.
Опыт работы с нагруженными системами, SQL-базами, API (Telegram). Умение работать с чужим кодом (работа над доработками проектов).
Сайт https://slusarchuk.agency/
Основатель блога https://vestroom.ru/
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