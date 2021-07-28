html-frontend

Александр Слюсарчук html-frontend

 
25 летУкраина/Херсон
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Web development

✅ Написание сайтов с нуля

✅ Доработка готовых проектов на: php, wordpress, laravel, opencart

Качественная вёрстка с поддержкой кроссбраузерности/ Натяжка готовой вёрстки. 

Подключение любых платежных систем на ЛЮБЫЕ сайты:

YANDEX/QIWI/VISA/FREE-KASSA/UNITPAY и др.

Работа со steam api/Разработка ботов

Со мной удобно работать и мне важно  чтобы клиент остался доволен!

Ответственность:- всегда довожу дело до конца;

- не нарушаю сроков;

- даю консультации по макету;

- не беру предоплату*;

- всегда на связи.

В процессе работы над проектом использую технологии, языки программирования и библиотеки:

- HTML, CSS3 (Grid, Flexbox);

- Bootstrap;

- JS / jQuery (slick, fancybox);

- PHP;

- Python;

- React;

- Gulp (SASS, SCSS);

- WebPack;

- Prepros;

- Git.

✅ Верстка может быть интегрирована на все популярные системы управления проектами.

✅Поддержка во всех современных браузерах. Оптимизирую сайт при необходимости для браузеров ранней версии.

Опыт работы с нагруженными системами, SQL-базами, API (Telegram). Умение работать с чужим кодом (работа над доработками проектов).

Сайт https://slusarchuk.agency/

Основатель блога https://vestroom.ru/

PHPJavascriptPythonWordPressOpenCartLaravelHTMLBootstrapjQuerySCSSSASSGulpReact.jsGitSQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$220
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
HelenM
Елена 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$215
10 баллов
2 года назад
Верстка и натяжка лендинга на WP
С Александром работаем уже несколько раз. Работа всегда на 5+. Коммуникация оперативная. Однозначно рекомендую.
В очередной раз, все прошло отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
dmy3
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$50
10 баллов
2 года назад
Правки сайта Вордпресс
Прекрасный и обязательный исполнитель! Всем рекомендую!
Все прекрасно. Работаем не в первый раз. Рекомендую!
Ответный отзыв
HelenM
Елена 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$50
10 баллов
2 года назад
Сайт на Wordpress: обновление темы и оптимизация скорости загрузки
Работой довольна. Задача выполнена качественно и в срок. Коммуникация на высшем уровне, в рабочее время оперативная обратная связь. Рекомендую.
Рекомендую Елену я как порядочного заказчика, четко поставленная задача, всегда на связи, своевременная оплата!
Ответный отзыв
dmy3
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$5
10 баллов
2 года назад
Правки блока "Наши партнеры"
Работать с Александром максимально приятно! Сроки на опережение, точность выполнения задачи, важные рекомендации попутно. Рекомендую!
Были бы все такие заказчики как Дмитрий. Приятно работать, будем работать дальше.
Ответный отзыв
dmy3
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$10
10 баллов
2 года назад
Пропала кнопка формы обратной связи на сайте Wordpress
Максимально ответственный и грамотный исполнитель. Задача выполнена даже раньше срока, все пожелания учтены. Рекомендую как порядочного и отзывчивого специалиста!
Рекомендую Дмитрия как порядочного заказчика, четко поставленная задача, всегда на связи, своевременная оплата!
Ответный отзыв