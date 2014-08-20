hunterads

Тимур Маков hunterads

 
39 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание проекта

    Создание сайта также разработка программного обеспечения для персональных компьютеров под операционную систему Windows (XP/7/8). Задача сайта – заключается в том чтобы предоставить возможность регистрации пользователей с последующей продажей П.О. для выполнения действий и передача результата ...

    PHPJavascriptOpenCartDelphiLinux
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад