Ищем копирайтера для дополнения сайта http://star-research.eu/ Раздел как это работает .
Копирайтинг12 заявок
Закрыт
9 лет назад
Ищем копирайтера для дополнения сайта http://star-research.eu/ Раздел как это работает .
Создание сайта также разработка программного обеспечения для персональных компьютеров под операционную систему Windows (XP/7/8). Задача сайта – заключается в том чтобы предоставить возможность регистрации пользователей с последующей продажей П.О. для выполнения действий и передача результата ...