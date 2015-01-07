Дизайнер

Доброе время суток, дорогие заказчики!

Представляю вашему вниманию услуги дизайнера.

Окончила Уральский Федеральный университет им. Б.Н.Ельцина, специальность "Дизайн".

Список используемых мной программ:

Photoshop

CorelDraw

AutoCad

ArchiCad

3dsMax

Разработка логотипа компании, визиток, буклетов, рекламных баннеров, коллажей, обработка фотографий, простая 3д визуализация, чертежи планировок и многое другое- все, чем я занималась за несколько лет фриланса.

О себе: ответственно подхожу к выполнению задания, не игнорируя сроков. Всегда стараюсь максимально угодить интересам заказчика. Добрый и позитивный человек по своей сути.

Также есть опыт в написании статей различного плана: путешествия, кулинария, психология.

Буду рада сотрудничеству с открытыми миру, честными людьми!