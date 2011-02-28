нужен программист для доработки готовой системы на Zoho Creator creator.zoho.com работы примерно на 2 недели, после этого будут работы по ее репликации. основное - занести в систему готовые скрипты (код есть ...
- $250Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
все описание предложения – в прикрепленном файле мне интересны люди, которые сделают от 10 обращений (звонки-письма-заполнения формы) ежедневно просто клики по контекстным объявлениям и переходам с поисковиков мне не ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
на платформе insales.ru есть магазин с встроенным шаблоном гламур кратко что надо сделать 1) поменять главную картинку на ролик с youtube 2) слева разместить картинки с всплывающим ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Что сделать: 1. сделать кнопку заказа обратного звонка с оповещением на почту и СМС как на tonometr5.ru 2. сделать раздел с текстовыми и голосовыми записями как ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
По примеру сайтов mazda25.ru tonometr5.ru www.valeno4ki.ru «сделать почти такой же сайт» что сделать (все работы идут на хостинге shop-script.ru): 1) правка типового (из ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт14 лет назад