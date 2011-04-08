Компания iDex Group оказывает профессиональные услуги:
- создание сайтов,
- создание интернет-магазинов,
- разработка Интернет-решений,
- аудит проектов разработанных на «1С-Битрикс»,
- перенос и доработка сайтов на CMS «1С-Битрикс»,
- интернет-реклама,
- графический дизайн.
Студия успешно реализует Интернет-проекты любого уровня сложности и предлагает комплексные решения, разработанные на основе гибкой и современной системы управления сайтом «1С-Битрикс».
Мы проводим весь комплекс работ от проектирования и разработки идеи, до программирования и изготовления Интернет-решений: от сайтов визиток и промо-сайтов до корпоративных и информационных порталов.
Мы осуществляем внедрение готовых программных решений, таких как Интранет-порталы. Проводится комплексный анализ стоящих перед клиентом задач и исходя из полученных результатов выбирается необходимая методология и программное решение.
Решения iDex Group позволяют Вам получить современное и посещаемое Интернет-представительство. Мы продвигаем ваш бизнес, используя в своей работе широкий спектр маркетинговых и технических инструментов. Интернет сайт является мощным инструментом для продвижения товаров и услуг!
В разработке Интернет-проектов мы используем программный продукт «1С-Битрикс: Управление сайтом» — лидер российского рынка коммерческих систем управления сайтами. Это универсальный программный продукт, который оптимально подходит для разработки, поддержки и успешного развития Интернет-проекта.
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