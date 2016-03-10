ildarrkhas

$52
1 перенести на таймвэб 2 добавить let's encrypt на таймвэбе 3 добавить согласие на обработку перс. данных в форму 4 настроить капчу
Системы управления (CMS)3 заявки
Закрыт
6 лет назад
1 перенести на таймвэб 2 добавить let's encrypt на таймвэбе 3 добавить согласие на обработку перс. данных в форму 4 настроить капчу
Нужно настроить привязку сервиса TrueConf к сайту на 1С-Битрикс: 1. реализовать связку пользователей сайта и сервера TrueConf (сервер с установленным ПО уже есть) 2. настроить возможность видеоконференции через браузер (WebRTC) Время на задачу: 8 ...