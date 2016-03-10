ildarrkhas

Нужно настроить привязку сервиса TrueConf к сайту на 1С-Битрикс: 1. реализовать связку пользователей сайта и сервера TrueConf (сервер с установленным ПО уже есть) 2. настроить возможность видеоконференции через браузер (WebRTC) Время на задачу: 8 ...