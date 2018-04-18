Нужно настроить таргет рекламу ФБ и Инста. Продажа мебели. Мы не занимаемся производством, мы продаем от завода. Приоритет розница, второе направление - опт по стране (ГЕО Казахстан)
Социальные сети (SMM и SMO)16 заявок
Закрыт
5 лет назад
Нужно настроить таргет рекламу ФБ и Инста. Продажа мебели. Мы не занимаемся производством, мы продаем от завода. Приоритет розница, второе направление - опт по стране (ГЕО Казахстан)
Необходимо сделать аккаунт под личный блог. Тематика Мотивация. 1. Аккаунт нужно создавать с нуля. 2. Нужно полное ведение: наполнение контентом, 3. Раскрутка аккаунта
Необходимо настроить контекстную рекламу. Тематика: финансовый консалтинг, фондовый рынок, форекс. Реклама на 2 вида услуг: инвестиции и обучение. Сайт: http://royal-acs.com
Необходимо перевести psd в html. Нужна только FRONTEND часть, бэкэнд не нужен. Здесь макет [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FYQeuDg5s3KhQF6&cc_key=]https://yadi.sk/d/YQeuDg5s3KhQF6[/url]