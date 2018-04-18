ilu6kevi4

Илья Черников ilu6kevi4

 
35 летКазахстан/Астана
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$125
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
artur_kaa
Артур 
27 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$125
10 баллов
6 лет назад
Настройка контекстной рекламы
Отличный заказчик, рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрундничество
У меня не самая простая ниша для настройки контекстной рекламы - инвестиции. Знаю, что есть какие-то сложности с прохождением модерации, но у Артура с этим никаких проблем не возникло! По срокам всё чётко, всегда был на связи. Немного затянули настройку, но это косяк с моей стороны. Вчера в обед запустили, к вечеру уже было 2 заявки! Поэтому, однозначно - рекомендую! И, естественно, за настройкой по второй своей нише, также пойду к Артуру.
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