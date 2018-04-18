У меня не самая простая ниша для настройки контекстной рекламы - инвестиции. Знаю, что есть какие-то сложности с прохождением модерации, но у Артура с этим никаких проблем не возникло! По срокам всё чётко, всегда был на связи. Немного затянули настройку, но это косяк с моей стороны. Вчера в обед запустили, к вечеру уже было 2 заявки! Поэтому, однозначно - рекомендую! И, естественно, за настройкой по второй своей нише, также пойду к Артуру.