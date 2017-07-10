Перевести psd в html

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок200 просмотров
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Необходимо перевести psd в html. Нужна только FRONTEND часть, бэкэнд не нужен. 

Здесь макет https://yadi.sk/d/YQeuDg5s3KhQF6

HTML
6 лет назад
ilu6kevi4
35 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад