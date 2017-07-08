Требуется придумать и нарисовать 10 изображений

Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок230 просмотров
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Требуется придумать и нарисовать 10 изображений. 

6 для рекламной компании в facebook + 4 для лэндинг пейдж.

Размер изображений 600х300. 

На рекламных размер текста не более 20% от изображения. Текст предоставится.

Тематика - Отопление (тепловые насосы). 

Цветовое решение как на нашем лэндинге trm.kiev.ua/lp

Срок выполнения 1-3 дня.  Жду предложений по цене.

6 лет назад
egeri
Игорь 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад