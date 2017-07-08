Имеется рендер дома из 4 корпусов, нужно в иллюстраторе сделать выделение каждого этажа в каждом корпусе и сохранить в ai и SVG. Всего получится 32 многоугольника. Если вы знакомы с версткой - это будет плюсом ...
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Требуется придумать и нарисовать 10 изображений.
6 для рекламной компании в facebook + 4 для лэндинг пейдж.
Размер изображений 600х300.
На рекламных размер текста не более 20% от изображения. Текст предоставится.
Тематика - Отопление (тепловые насосы).
Цветовое решение как на нашем лэндинге trm.kiev.ua/lp
Срок выполнения 1-3 дня. Жду предложений по цене.
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