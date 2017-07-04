Нужен художник

На [url=http://www.закупкамонет.рф/]моем сайте[/url]﻿ есть картинка. Ее надо отрисовать в вектор, а затем изменить передний план: заменить мешки на сундук с бумажными деньгами. Сценка должна выглядеть как скупшик скупает банкноты и расплачивается монетами. Для этого открытый мешок с ...