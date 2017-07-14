Внести изменения в текст

Есть три файла

два документа - Adobe Illustrator CC 2015

Третий - Adobe Indesign CC 2015.

В них нужно заменить текст на тот, который мы укажем.

Задание в виде картинки с подписями где и что поменять пришлем.

От Вас ТОЛЬКО заменить этот текст и прислать экспорт в JPEG

PS

Под рукой нет рабочего пк с указанным выше софтом.

Сделать сам не могу.