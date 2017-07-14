Внести изменения в текст

Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок228 просмотров
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Есть три файла

два документа - Adobe Illustrator CC 2015

Третий - Adobe Indesign CC 2015.

В них нужно заменить текст на тот, который мы укажем.

Задание в виде картинки с подписями где и что поменять пришлем.

От Вас ТОЛЬКО заменить этот текст и прислать экспорт в JPEG

PS

Под рукой нет рабочего пк с указанным выше софтом.

Сделать сам не могу.

6 лет назад
Andre1
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
spiroand
Роман 
29 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$2
1 день
Все здорово. Исполнитель скорый и приятный в общении.
Хорошая постановка задачи, конкретные указания в правках и своевременная выплата.
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