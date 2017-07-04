Нужен дизайн коробки, от вас нужен макет, что бы мы смогли отдать ее в печать. Размер нужен следующий высота 20 ширина 25 длина 35. Коробка нужна для детского конструктора. Картинки, которые необходимо использоваться для дизайна, находятся ...
Пересохранение 6 файлов иллюстратор cc 2017 в тифы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо скачать 6 файлов в формате иллюстратор сс 2017, пересохранить их в формате tiff и выложить на файловообменник.
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть три файла два документа - Adobe Illustrator CC 2015 Третий - Adobe Indesign CC 2015. В них нужно заменить текст на тот, который мы укажем. Задание в виде картинки с подписями где и что поменять пришлем. От Вас ТОЛЬКО ...Завершен6 лет назад
нужен художник-график. четыре рисунка для книги.Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт6 лет назад
На [url=http://www.закупкамонет.рф/]моем сайте[/url] есть картинка. Ее надо отрисовать в вектор, а затем изменить передний план: заменить мешки на сундук с бумажными деньгами. Сценка должна выглядеть как скупшик скупает банкноты и расплачивается монетами. Для этого открытый мешок с ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте. Нужно нарисовать картинку, аналогичную той, что в приложении. сроки: два дня.Завершен6 лет назад
Нужно разработать дизайн Стильных ночников. Состоящие из 2 частей – животное + окружение. На первом этапе это различные коты и собаки на луне. Образец – 2 фото готового ночника. Это концепт, который нужно довести до ума. Другие ...Завершен6 лет назад
— Файлы в векторном формате ADOBE ILLUSTRATOR (.AI, .EPS, 10я версия) или PHOTOSHOP (.PSD)Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/adolka1/portfolio/illyustratcii-i-risunki-11/mister-shtamp-mr-stamp-2030357/]Пример работы [/url]Для сайта изготовление печатей и штамповИллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно нарисовать 10 векторных рисунков по заданным [b]словесным сюжетам[/b]. Стилистика исполнения должна [b]строго соответствовать[/b] рисункам, приложенным в файле с примерами. Цветовая гамма задана строго 4 цветами. Есть важная особенность - каждый цветовой план (смотри примеры) должен быть сделан отдельным слоем, ...Завершен6 лет назад
нужно отрисовать небольшой парк, ориентируясь на 3D модель с google.maps ссылка: https://www.google.cz/maps/@50.0705014,14.4536443,169m/data=!3m1!1e3?hl=ru важны обе части: левая и правая узкая, + большое строение под правой частью должны быть обозначены границы парка, дорожки, лавочки (подскажем), крупные деревья и кустарники, зеленая зона с ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт6 лет назад