Красиво оформить pdf документ (исходники текста и картинок в наличии).

Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок1438 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, необходимо красиво и аккуратно оформить текст и страницы pdf документа. Исходный текст  будет предоставлен. Примеры pdf документов:

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz1ob_JfPezfSUVJX0x6eFRZelE?usp=sharing

6 лет назад
guest_14803462594374
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Aleona_Graff
Алёна 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$15
2 дня
Все выполнено быстро и в срок
Спасибо за сотрудничество! Все прошло хорошо. Отличная коммуникация.
  • Похожие заказы

  • Дизайн коробки

    Нужен дизайн коробки, от вас нужен макет, что бы мы смогли отдать ее в печать.   Размер нужен следующий  высота 20 ширина 25 длина 35. Коробка нужна для детского конструктора.  Картинки, которые необходимо использоваться для дизайна, находятся ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Внести изменения в текст

    Есть три файла два документа - Adobe Illustrator CC 2015 Третий - Adobe Indesign CC 2015. В них нужно заменить текст на тот, который мы укажем. Задание в виде картинки с подписями где и что поменять пришлем. От Вас ТОЛЬКО ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перерисовать картинку

    На [url=http://www.закупкамонет.рф/]моем сайте[/url]﻿ есть картинка.  Ее надо отрисовать в вектор, а затем изменить передний план: заменить мешки на сундук с бумажными деньгами. Сценка должна выглядеть как скупшик скупает банкноты и расплачивается монетами.  Для этого открытый мешок с ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработать дизайн фигур

    Нужно разработать дизайн Стильных ночников. Состоящие из 2 частей – животное + окружение. На первом этапе это различные коты и собаки на луне. Образец – 2 фото готового ночника. Это концепт, который нужно довести до ума.  Другие ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/adolka1/portfolio/illyustratcii-i-risunki-11/mister-shtamp-mr-stamp-2030357/]Пример работы [/url]Для сайта изготовление печатей и штампов

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать 10 векторных рисунков в требуемом стиле

    Нужно нарисовать 10 векторных рисунков по заданным [b]словесным сюжетам[/b]. Стилистика исполнения должна [b]строго соответствовать[/b] рисункам, приложенным в файле с примерами. Цветовая гамма задана строго 4 цветами. Есть важная особенность - каждый цветовой план (смотри примеры) должен быть сделан отдельным слоем, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад